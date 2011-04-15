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Источник Правда.Ру

Forbes: Николай Сторонский пополнил список долларовых миллиардеров

Экономика

Журнал Forbes оценил состояние основателя фин-тех стартапа Revolut Николая Сторонского в 1,65 миллиардов долларов. Недавно компания завершила очередной раунд по привлечению финансирования. Капитал компании был увеличен до 6 миллиардов долларов. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Источники Forbes утверждают, что доля Сторонского в Revolut составляет 30%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России увеличилось количество миллиардеров на сто человек.

Русский Forbes составил новый рейтинг богатейших россиян. На этот раз в него вошли 200 бизнесменов, а не 100, как было в предыдущие годы.

В списке на этот раз 101 миллиардер против прошлогодних 62. Совокупное богатство попавших в первую сотню составляет 432 миллиарда долларов, всего списка - 499 миллиардов долларов, сообщает "Финмаркет". Год назад 100 самых богатых бизнесменов "стоили" 297 миллиардов долларов. Предпринимателям даже удалось обогнать рынок: состояние участников рейтинга росло быстрее фондового индекса РТС.

Самым богатым россиянином остается председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, передает "Русская служба новостей". Его состояние составило 24 миллиарда долларов против 15,8 миллиарда долларов годом ранее. На пьедестал вернулся генеральный директор "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние выросло почти вдвое - с 9,9 миллиарда долларов до 18,5 миллиарда долларов.

С небольшим отставанием тройку лидеров замыкает глава группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров. Он теряет по одной позиции в год - в 2009 году Прохоров был лидером. На этот раз Forbes "оценил" его состояние в 18 миллиардов долларов.

Из "десятки" выбыли председатель совета директоров ОАО "ММК" Виктор Рашников и бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыбловлев. Между тем состояние Рашникова за год выросло на 1,4 миллиарда долларов до 11,2 миллиарда долларов, а Рыболовлева на 900 миллионов - до 9,5 миллиарда долларов.

Освободившиеся места в "топ-10" заняли владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг и гендиректор "Газпроминвестхолдинга»" Алишер Усманов (17,7 миллиарда долларов).

Кстати, самому молодому представителю списка "богатеев" недавно исполнилось 15 лет, а самому пожилому - 78, отмечает "Свободная пресса". Больше всего самых богатых россиян (141 человек) проживают в Москве. 

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