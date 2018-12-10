Минпромторг поддержал идею о введении маркировки детского питания

Минпромторг России поддержал предложение о маркировке детского питания.

Как сообщает Moneytimes.ru, об этом журналистам в кулуарах съезда "Единой России" заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он подтвердил, что ведомство поддерживает эту меру.

Напомним, в 2016 году в странах ЕАЭС была введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. В РФ уже запущены эксперименты по маркировке с помощью двухмерного штрих-кода Data Matrix лекарств, обуви и сигарет.

Кроме этого, для снижения доли нелегальной продукции в нашей стране разрабатывают единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак". Оператор системы — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), он и запустит проект к 2024 году.

Фото: teneta.ru

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