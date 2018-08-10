ВТО приняла сторону РФ в споре по третьему энергопакету

ВТО встала на сторону Москвы в основных моментах спора с ЕС. Конфликт касается третьего энергопакета, отметили в Минэкономразвития.
Так, организация признала, что недопустимо ограничивать поставки газа из РФ по газопроводу Opal, включая пятидесятипроцентное использование его мощностей, а также правила Евросоюза по проводу сбыта газа на бирже и несправедливое отношение к операторам ГТС под контролем иностранцев в Вильнюсе, Будапеште и Загребе.
Однако Всемирная торговая организация отказалась согласиться с Москвой, которая возражает против требований 3-его энергопакета, касаемых разделения добычи и транспортировки газа.
В российском ведомстве отметили, что решение ВТО облегчит поставки сырья на рынок ЕС, а также сделает более конкурентоспособным, а значит, более интересными для поставщиков.
"Газпром" подчеркнул, что удовлетворен тем, что Евросоюзу указали на нарушения. Остается надеется, что они буду устранены, полагают в компании.
Стоит пояснить, четыре года назад Москва обратилась в ВТО, т. к. ЕС применил третий энергопакет. Два года ушло на то, чтобы сформировать экспертную группу.
Согласно третьему энергопакету собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов нельзя быть фирме, что добывает газ. Это мешало строительству "Южного потока".
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