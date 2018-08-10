Россияне начали скупать валюту по $20 млн в день

Каждый день клиенты Сбербанка переводят отечественные рубли в валюту, операции проходят на сумму до $20 млн. При этом, отметили в банке, это низкий спрос, характерный для лета.

Зампред правления Сбербанка Александр Морозов сказал, что "при этом объемы наличной конверсии в последние дни находятся в рамках статистической погрешности (несколько миллионов долларов в день). Мы внимательно следим за ситуацией".

По мнению эксперта, ничего неординарного в движении денег клиентов нет. Так, в первые дни последнего летнего месяца поступило более 40 млрд руб. в эквиваленте. Однако и это характерно для периода.

Стоит отметить, что со среды, когда стало известно о новой волне американских санкций, рубль скатился до ноябрьских, а потом и августовских "рубежей" 2016 года. Кроме того, индекс РТС первый раз с начала лета опускался ниже 1100 пунктов, упали и акции компаний.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что 8 августа Соединенные Штаты сообщили: 22 августа в силу вступит новый пакет санкций в отношении Москвы. Поводом послужили события в Солсбери. МИД РФ заявил, что Вашингтону придется иметь дело с ответными мерами.

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