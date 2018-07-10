Bloomberg: больше мы не увидим хаоса "девяностых" в России

России не грозит хаос "девяностых", пока у руля стоит эффективная команда управленцев. Таким мнением с Bloomberg поделился американский экономист Мартин Гилман. Дело в том, что эти люди приобрели опыт в 1990-ые и сделали выводы, как не дать прошлому повториться.

Фото: kremlin.ru

Мартин Гилман большую часть карьеры в Международном валютном фонде провел представителем организации в Москве, он застал и период 1990-х годов. Уже 13 лет эксперт ведет преподавательскую деятельность в Высшей школе экономики, не оставляя своим вниманием политику российских властей.

Сравнивая ситуацию конца ХХ века с нынешней, Гилман заверил, что сейчас все намного лучше, чем было в 90-е. По его мнению, заслуга в этом принадлежит тем, кто пережил "бурю" — Эльвире Набиуллиной, Алексею Кудрину и Герману Грефу. Специалист убежден, пока они руководят экономикой страны, ей не стоит опасаться кризиса.

Дело в том, что эти люди вышли из 1990-х с осознанием того, в чем была ошибка. Так, некогда власть любой ценой пыталась сохранить курс валюты, но лишь "нажила" девальвацию. Когда же в 2014–2015 годах упала стоимость нефти, Центробанк уберег резервы иностранной валюты, не мешая падать рублю.

Еще одна "особенность", которую выделил Гилман, — наличие стабилизационного фонда. Он защищает экономику от нестабильности рынка нефти: цена растет — фонд "насыщается", падает — из него берут необходимую сумму. Эксперт рассказал о реакции, которая в 2014 году была у ВМФ, на идею Кудрина создать этот фонд, — неприятие. Но практика показала, что российский политик был прав.

Прокомментировал специалист и цели, которые обозначили власти РФ: стать 5 в мире экономикой, увеличить продолжительность жизни граждан на 6 лет. С одной стороны, убежден Гилман, они не похожи на реалистичные, а с другой — это мотивирует управленцев, дает им понять: коррупция не пройдет, если не будет продвижения к целям, то их места займут другие. Кроме того, полагает собеседник Bloomberg, будущее туманно, быть может, инвесторам надоест поведение США и стран Запада. Тогда они повернутся лицом к Москве.

Отметил Гилман и "взаимоотношение" России с реформами. Эксперт вспомнил ситуацию, которая имела место еще во время первого "президентства" Владимира Путина. Он убеждал МВФ в том, что нельзя проводить в стране много преобразований сразу. Гилман убежден, что президент руководствовался такой логикой: если пойти против всех, то они выступят единым фронтом. Кроме того, слово "реформа" для русских имеет отрицательную коннотацию, ассоциируясь с 1990-ыми. При этом никто не отказывается от реформ, они лишь проводятся "дозированно". Завершая рассуждения Гилман подчеркнул, что в РФ очевидны "реальные улучшения". Читайте также:

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