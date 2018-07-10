Зарплаты все: кризис добрался до "зажравшихся" Москвы и Питера

Зарплаты в частных компаниях в Москве и Санкт-Петербурге перестали расти. Такой вывод можно сделать, изучив обзор за первое полугодие 2018 года, подготовленный компанией HeadHunter. При этом зарплаты бюджетников выросли.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Причем, как пишет rbc. ru, в городе на Неве и Ленинградской области совокупный доход работников (зарплата плюс бонусы) даже сократился на 2% по сравнению с прошлым годом.

По мнению директора департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Натальи Даниной, своеобразие момента в том, что при нулевой динамике в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается небольшой рост зарплат в регионах, что для рынка нетипично. Максимальный прирост зарплат был отмечен в Северо-Кавказском округе (плюс 13%).

Данина объясняет происходящее тем, что когда остальные регионы еще переживали кризис, Москва и Санкт-Петербург восстанавливались и выходили на докризисный уровень деловой активности. На данный момент в "стадии оживления" находятся уже регионы, в то время как в городах "экономика стабилизировалась".

Между тем оценки Росстата и анализ HeadHunter разнятся.

По данным первых, номинальные зарплаты россиян за январь-май 2018 года увеличились на 11,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а реальные — на 9%. По прогнозу Минэкономразвития, номинальный рост зарплат по итогам 2018 года составит 9%, реальный (с поправкой на инфляцию) — 6,3%.

Расхождение в показателях объясняется тем, что Росстат учитывает зарплаты в госсекторе, а HeadHunter — в частном секторе. При этом основной вклад в высокие темпы роста зарплат в первой половине 2018 года внесли именно зарплаты бюджетников.

Минэкономразвития ожидает замедления реальной зарплаты в 2019 году, что связано, в частности, с тем, что в 2019 году индексация зарплат работникам бюджетной сферы будет проведена с 1 октября (а не с 1 января, как в текущем году). В дальнейшем Минэкономразвития прогнозирует восстановление темпов роста реальных зарплат до значений, близких к темпам роста производительности труда.

Как ранее писала "Правда.Ру", Росстат назвал регионы России с самыми высокими зарплатами. В список вошли девять субъектов. Первое место занял Чукотский автономный округ. Там средняя номинальная зарплата в целом по всем отраслям — почти 94 тысячи рублей. Регион даже опередил Москву, где эта цифра равна 80 тысячам.

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