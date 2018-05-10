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Источник Правда.Ру

Пекин сделал вид, что Трампа не существует. Остальные задумались

Экономика

Китай заверил Тегеран, что продолжит импортировать иранскую нефть, несмотря на все санкции, которые пообещал наложить на весь мир американский президент Дональд Трамп.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что Китай будет «вести прозрачное прагматичное сотрудничество с Ираном на основе того, что он не нарушает наши международные обязательства». Япония и Южная Корея со своей стороны также заявили, что намерены продолжать импорт иранской нефти.

На сегодняшний день Китай является крупнейшим покупателем нефти из Ирана, в связи с чем объявленные Трампом санкции лишаются того негативного эффекта, на который рассчитывал Вашингтон. С другой стороны, если бы Пекин послушался окрика из американской столицы, то уже через несколько месяцев цены на нефть устремились ввысь.

Пока же большинство крупнейших аналитиков в области сырьевых ресурсов говорят о возможности санкций затронуть от 200 000 до нескольких миллионов баррелей иранской нефти на мировых рынках, хотя, похоже, каждый крупный импортер, зависимый от американской администрации, будет обращаться в Белый дом за разрешением на исключение из санкций. В этот круг входят все торговые партнеры США, включая Европейский союз.Если такие исключения Трампом будут предоставлены, весь эффект от санкций окажется больше смешным, нежели серьезным. Если Трамп откажет всем, как уже сделал в двадцатиминутном разговоре с Ангелой Меркель, то сценарий развития событий может оказаться другим.

Трампу придется договариваться с Саудовской Аравией о выходе из последних договоренностей в рамках ОПЕК ради увеличения добычи нефти.

В то же время, если импортеры иранской нефти решат бороться за свое право на независимую от Вашингтона экономическую деятельность и ориентироваться на Китай, вся глобальная международная политика поменяется довольно быстро.Пока же, как уже сообщала «Правда.Ру», «иранскую ядерную сделку» поддерживают все стороны, принимавшие в ней участие, за исключением эксцентричного американского лидера. То есть шанс на независимость у вассалов все-таки имеется. Другое дело, что им может быть закрыт вход на американские кредитные рынки, но что будут делать банкиры США, если им придется в момент превращать свои кредитные организации из международных в региональные?

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Темы Иран Китай нефть санкции Дональд Трамп
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