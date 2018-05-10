Российские кредиторы в последнее время стали чаще судиться с заемщиками, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По данным ведомства, количество исполнительных листов выросло на 39%, до 3,2 млн. Банкиры признают, что решение долговых споров в судебном порядке стало более эффективным инструментом возврата денег, чем обращение к коллекторам.
Как пишет издание Известия, действующее законодательство серьезно ограничило работу коллекторов по количеству звонков и встреч с заемщиками. Поэтому в 2017 год приставы возбудили 3,2 млн исполнительных производств о взыскании с должников 1,045 млрд рублей.
Напомним, ранее было возбуждено 2,3 млн дел на сумму 1 млрд рублей. То есть количество производств увеличилось на 39%, а сумма - на 4,5%.
По сути, ограничение в работе коллекторов переориентировало работу банков в сторону судопроизводства, считают эксперты. Это повысило эффективность работы с должниками, поскольку поданный иск и назначенное судебное заседание сильнее действуют на должников, чем скандалы с коллекторами.
И, по мнению эксперта, "с одной стороны, банкам нужно работать над качеством кредитов, а с другой - нужно решать проблему в самом коллекторском бизнесе".
"О том, что кредитная политика банков будет меняться, косвенно говорит и то, - отметила доктор экономических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Алла Дворецкая, - что ряд банков фактически объявили о распродаже "плохих" кредитов. Таким образом происходит "расчистка", и в дальнейшем они будут работать уже с более качественными долгами".
Тем не менее, по мнению эксперта, ситуация с "плохими" долгами еще дого будет оставаться сложной, закредитованность населения довольно высока.
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