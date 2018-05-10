Украина в истерике: Крымский супермост полностью готов

Cтроительства Крымского моста практически завершено. Автоторожную часть моста сдали заказчику.

Фото: most.life.ru

Руководство управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" подписало акти приемки автодорожной части моста.

Напомним, запуск движения по объекту запланирован на вторую половину мая. Уточняется, что работа выполнена с требуемым качеством, в установленную смету и с опережением контрактного срока - вместо декабря 2018 года строительство завершено к началу мая.

В настоящее время рабочие устанавливают дорожные знаки, и отлаживают системы и подразделения к обеспечению безопасного движения по новой дороге. Одновременно продолжают работы по строительству железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года.

"Правда.Ру" ранее писала, что Украина предлагает расширить антироссийские санкции и остановить строительство Крымского моста. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Омеляна, возведение данной конструкции отражается на транспортной инфраструктуре и экономике Украины. А именно - снижает количество судозаходов и грузооборот в морских портах Мариуполя и Бердянска.

"Незаконное строительство моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России", - добавил Омелян.

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