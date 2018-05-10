Cтроительства Крымского моста практически завершено. Автоторожную часть моста сдали заказчику.
Руководство управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" подписало акти приемки автодорожной части моста.
Напомним, запуск движения по объекту запланирован на вторую половину мая. Уточняется, что работа выполнена с требуемым качеством, в установленную смету и с опережением контрактного срока - вместо декабря 2018 года строительство завершено к началу мая.
В настоящее время рабочие устанавливают дорожные знаки, и отлаживают системы и подразделения к обеспечению безопасного движения по новой дороге. Одновременно продолжают работы по строительству железнодорожной части Крымского моста.
Напомним, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года.
"Правда.Ру" ранее писала, что Украина предлагает расширить антироссийские санкции и остановить строительство Крымского моста. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По словам Омеляна, возведение данной конструкции отражается на транспортной инфраструктуре и экономике Украины. А именно - снижает количество судозаходов и грузооборот в морских портах Мариуполя и Бердянска.
"Незаконное строительство моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России", - добавил Омелян.
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