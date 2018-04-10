Руководство Центробанка заявило, что неясность новых санкций США в отношении России является в текущий момент главным риском.
Как пояснил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, "самый главный момент текущего дня - что не всем понятно, как все-таки интерпретировать юридически все эти вещи. И какие последствия будут они иметь. Пока есть неясность - это, наверное, главный риск".
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, в том числе "Русала" и En+, контролируемых Олегом Дерипаской.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.
В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.
К примеру, российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными и оставляет за собой право на ответные меры.
Это может касаться и действующих торговых соглашений, пояснил Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.
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Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
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