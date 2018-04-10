Немецкие власти заявили, что проект "Северный поток - 2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита.
Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
По ее словам, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным она говорила о невозможности того, чтобы Украина потеряла значение как страна - транзитер газа.
Меркель добавила, что "Северный поток - 2" без создания у нас ясности насчет будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен".
Напомним, накануне Россия и Германия подтвердили свои позиции в отношении проекта газопровода, и про Украину речь вообще не шла. В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока - 2" на своей территории.
По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, процедуры получения разрешений в четырех других странах - России, Финляндии, Швеции и Дании - идут по графику и завершатся в ближайшие месяцы.
Напомним, резко против строительства газопровода также выступают США и ряд восточноевропейских государств. В Вашингтоне свою точку зрения аргументируют тем, что реализация проекта повысит энергетическую зависимость Европы от России.
При этом в Киеве так и вовсе убеждены, что отказ от транзита через территорию Украины станет поводом для России начать вторжение.
В Берлине же считают "Северный поток-2" исключительно экономическим проектом.
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