В Счетной палате нашли "черную дыру" бюджета

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что бюджетные инвестиции в России являются черной дырой для бюджета.

Фото: Fotodom.ru/Комменрсантъ

Голикова, выступая на апрельской конференции ВШЭ, пояснила, что "ежегодно мы, с одной стороны, планируем расходы на бюджетные инвестиции и планируем объемы ввода объектов, с другой стороны - мы этого не исполняем и не добиваемся того эффекта, на который рассчитываем, вкладывая эти ресурсы".

По ее словам, правительство ежегодно сокращает расходы на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Голикова добавила, что "повышаем процент исполнения, но уже с меньшими объемами, но получаем тот же результат, который имели до этого".

Она привела пример, что за 2017 год на реализацию ФАИП из бюджета было направлено 698 миллиардов рублей - 91,6% от того, что было заложено в законе о бюджете. При этом за прошлый год в эксплуатацию было введено 263 объекта из 408, предусмотренных в законе.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что Татьяна Голикова уже заявляла о том, что низкая эффективность использования государственных инвестиций стала одной из основных проблем, о которых тоже надо говорить. Так, в прошлом году было исполнено всего 90,7% от того объема ассигнований, которые были предусмотрены на эти цели.

"Самое неприятное, что очень низкий ввод объектов", - подчеркнула глава Счетной Палаты.

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