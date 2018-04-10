Россияне скоро столкнутся с дефицитом продуктов

Российские ретейлеры заявили о возможном дефиците товаров из-за того, что поставщики продукции животного происхождения не спешат подключаться к системе ЭВС. Это система электронной ветеринарной сертификации, к которой с 1 июля должны подключиться все производители, пишут "Ведомости".
По новым правилам это коснется и производителей готовых продуктов, включая молочную, мясную и рыбную продукцию. Но около половины из 1,5 тысячи поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили крупнейшему российскому ретейлеру Х5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) "Меркурий" или же вовсе ее не внедрили. Аналогичная ситуация складывается у "Магнита": только половина поставщиков краснодарского ретейлера зарегистрирована в системе.
Крупнейшие федеральные и региональные поставщики заявляют о неготовности к работе в системе. "Среди 100 крупнейших поставщиков этого ретейлера больше трети до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы и рискуют сорвать поставки с 1 июля", — пишет издание.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Национальный союз производителей молока" ("Союзмолоко") высказал опасения, что приказ минсельхоза о ветеринарной сертификации каждой партии питьевого молока грозит остановкой производства, а цены на молоко вырастут.
Бурю породил приказ минсельхоза, в соответствии с которым производители обязаны оформлять ветеринарные сопроводительные документы на каждую партию пакетированного молока. Неготовность отрасли к соблюдению этого требования может привести к остановке производства и прекращению отгрузок молока в магазины по всей стране.
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