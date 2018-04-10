Bloomberg: русские олигархи потеряли $16 млрд за сутки

Российские миллиардеры 9 апреля потеряли в общей сложности около $16 млрд долларов.

По данным Bloomberg, 26 из 27 россиян, входящих в список Bloomberg Billionaires Index потеряли свои деньги.

Сообщается, что состояние гендиректора "Норникеля" Владимира Потанина снизилось на $2,25 млрд. Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов стал беднее на $1,37 млрд, а владелец «Реновы» Виктор Вексельберг - на $1,28 млрд.

Собственник "Русала" Олег Дерипаска потерял $905 млн. Указывается, что акции его компаний упали на 54 процента.

Напомним, 6 апреля американские власти расширили санкции против России, в список вошли 26 человек и 15 компаний. После этого инвесторы начали быстро продавать российские активы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что банк России держит в США треть своих валютных активов. Формально на него не могут наложить санкции, но ранее в Штатах были заморожены активы казахстанского Национального фонда, а значит, и резервы России находятся под ударом. Если в связи с санкциями российские золотовалютные активы будут заморожены, это станет объявлением войны. Такое мнение "Правде.Ру" высказал президент Фонда экономических исследований, экономист и публицист Михаил Хазин.

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