Новые тарифы ОСАГО вступили в силу с начала 2019 года

Со среды, 9 января текущего года, в России действует расширенный коридор ОСАГО. Это указывается в опубликованном ранее документе Банка России, сообщает moneytimes.ru.

Тарифный коридор ОСАГО был расширен на 20% вверх и вниз от базового значения, определенного Центробанком. Теперь ценовые рамки в границах 3,432-4,118 тысячи рублей, действовавшие ранее, расширены до 2,746-4,942 тысячи.

Помимо этого, была изменена и матрица расчета коэффициента возраст-стаж (КВС). У показателя добавились дополнительные градации. Так, число ступеней значительно выросло －с прежних 4-х до 58. Благодаря этой мере можно будет уменьшит коэффициент для опытных водителей и увеличить для тех, у кого водительский стаж небольшой.

Также внесли изменения систему присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ), который базируется на страховой истории водителя. В соответствии с указанием регулятора, теперь КБМ водителям будут присваивать один раз в году, 1 апреля. Если на эту дату у автолюбителя будет несколько рассчитанных КБМ, за ним сохранят наиболее низкий.

Еще по теме:

Финансовый гороскоп на январь 2019 года для всех знаков Зодиака

Потребительская корзина в России подорожает на 5% в 2019 году － эксперт

Эксперты прогнозируют глобальный кризис в 2019 году