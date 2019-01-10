Курилы или санкции: ЦБ России поменял доллары на юани и йены

Недавно правительство Российской Федерации объявило об уходе экономики страны от американского доллара. Центробанк поделился статистикой своих активов — оказалось, что российская власть настроена весьма и весьма серьезно.

Так, например, за временной промежуток с июля 2017 года по июнь 2018 года доля активов в американских долларах сократилась ровно вдвое — с 44 % до 22 %. Примечательно, что доля активов Центробанка в китайских юанях и евро выросла. Выросли, что любопытно, вложения российской экономики и в японские иены.

Также, отметим, вырос объем активов ЦБ в золоте.

Напомним, что решение правительства РФ отказаться от американского доллара и гособлигаций Соединенных Штатов Америки вызвано решением официального Вашингтона ввести против России новые жесткие экономические санкции и торговые ограничения.

Резкое увеличение интереса России к японским иенам вполне может быть связано не только с экономикой, но и политикой. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Российской Федерации в скором времени, вполне возможно, передаст предмет многолетнего территориального спора — Курильские острова — Японии. Премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ признался, что поклялся пред могилой собственного отца работать над этим вопросом каждый день.

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