СМИ: заморозят ли США золотовалютные резервы России?

Россия на сегодняшний день держит около трети золотовалютных активов Банка РФ в США.

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При этом регулятор не входит в систему органов государственной власти, и США не могут наложить на него санкции. Но с учетом того, что ранее в Америке были заморожены активы казахстанского Национального фонда, полностью исключить риск ареста российских резервов нельзя.

На сегодняшний день географическая структура активов такова: больше всего Банк России вложил в активы США - 27,2%, Франции - 12,5% и Германии - 10%.В России находилось всего 22,7% активов, из которых примерно две трети (16,1% от общего объема активов) приходилось на золото в хранилищах ЦБ.

По данным экспертов, с учетом того, какие отношения сейчас сложились между США и Россией, а также ожидаемые февральские санкции со стороны Америки, вложения российского ЦБ в долларовые активы выглядят рискованными.

В настоящее время, заявил руководитель практики управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг, Банк России пытается минимизировать риски и делает вложения в золото и обременение активов в качестве залогов.

По его словам, ЦЦБ "скупает золото на внутреннем рынке. Кроме всего прочего, золото хранится на территории России. Другое дело, что купить золото можно только в ограниченном объеме, поскольку покупка большого объема одномоментно поднимет цену на золото, а потом цена неизбежно отскочит назад".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что сегодня Россия - мировой лидер по наращиванию золота в международных резервах. Еще на 100 тонн они пополнились за первые шесть месяцев текущего года. А в 2015 и 2016 года Банк России купил 206,7 и 200,7 тонн драгоценного металла соответственно.

Таким образом, за два с половиной года золотые резервы страны доросли до 1,7 тыс. тонн. Для того чтобы по этому показателю догнать Китай нам необходимо купить еще 126,7 тонн металла.

Надо сказать, что спрос на золото в этом году не высок. Покупать его продолжают только три центральных банка - Казахстана, России и Турции. Таким образом спрос на металл продолжает оставаться положительным.

За шесть месяцев 2017 года на троих они приобрели 200,7 тонн золота, тогда как чистый мировой спрос со стороны всех регуляторов составил 174,3 тонн. То есть, другие банки продали в общей сложности 26,4 тонны золота.