Платить больше или покупать меньше: с 2019 года россиян ждут новые пошлины

С начала следующего года будет снижен порог беспошлинного ввоза посылок из государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Такое решение приняли члены Совета Евразийской экономической комиссии (ЕАК).

По документу, с 1 января 2019 года будет снижен в три раза порог беспошлинного ввоза товаров, которые предназначаются для личного пользования, в страны ЕАЭС. Простым гражданам можно будет ввозить товары, цена которых не превышает 500 евро, минуя уплату пошлины. Максимальный вес товаров — 25 килограммов, сообщает Moneytimes.ru.

Что касается объемов ввоза с помощью воздушного транспорта, их сохранили на прежнем уровне. Граждане нашей страны смогут ввозить покупки стоимостью до 10 тысяч евро и весом до 50 килограммов, не заплатив пошлинного сбора.

Также на прежнем уровне оставили и объемы беспошлинного ввоза алкогольной и табачной продукции. Без уплаты пошлины допускается ввоз спиртных напитков объемом до трех литров, 200 сигарет или 50 сигар либо 200 грамм табака.

Фото: mos.ru

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