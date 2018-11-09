Платить больше или покупать меньше: с 2019 года россиян ждут новые пошлины

С начала следующего года будет снижен порог беспошлинного ввоза посылок из государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Такое решение приняли члены Совета Евразийской экономической комиссии (ЕАК).
По документу, с 1 января 2019 года будет снижен в три раза порог беспошлинного ввоза товаров, которые предназначаются для личного пользования, в страны ЕАЭС. Простым гражданам можно будет ввозить товары, цена которых не превышает 500 евро, минуя уплату пошлины. Максимальный вес товаров — 25 килограммов, сообщает Moneytimes.ru.
Что касается объемов ввоза с помощью воздушного транспорта, их сохранили на прежнем уровне. Граждане нашей страны смогут ввозить покупки стоимостью до 10 тысяч евро и весом до 50 килограммов, не заплатив пошлинного сбора.
Также на прежнем уровне оставили и объемы беспошлинного ввоза алкогольной и табачной продукции. Без уплаты пошлины допускается ввоз спиртных напитков объемом до трех литров, 200 сигарет или 50 сигар либо 200 грамм табака.
Фото: mos.ru
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