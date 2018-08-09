Крупнейшие олигархи переводят все активы в Россию

Абсолютно все акции Публичного акционерного общества "Силовые машины" перешли под контроль ООО "Севергрупп", что управляется бизнесменом Алексеем Мордашовым.
В начале текущего года "Силовые машины" попали под санкции Соединенных Штатов Америки из-за того, что поставляли на Крымский полуостров свою продукцию. Делали они это в обход санкций Евросоюза.
На официальном сайте "Силовых машин" значится, что реструктуризация активов компании прошла в связи с реализуемыми правительством Российской Федерации мерами по деофшоризации экономики. Этим самым руководство акционерного общества стремилось добиться прозрачности структуры компании.
Офшор в буквальном переводе с английского языка означает "вне берега". Это такая территория, на которой действуют особые, уникальные условия ведения бизнеса для иностранных компаний. Так, например, это может быть низкий уровень налогов или возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. Не так давно правительство Российской Федерации приняло решение бороться с офшорами. Дело в том, что зачастую их используют для экономических преступлений: от мошеннических операций до отмывания денег, заработанных незаконным путем.
Напомним, что ранее свои активы в Россию перевели российские миллиардеры Алишер Усманов и Олег Дерипаска.
Читайте также:
Почему бы всем странам не стать офшорами?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Федеральная служба безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.
О морально-этической стороне пенсионной реформы лучше не говорить. Но дело в том, что повышение пенсионного возраста — большой вред в экономическом смысле.
Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.
Будет ли всеуничтожающая война, или наша цивилизация пока еще не до конца обезумела? И долго ли возможно трепыхаться на тонкой грани, если многие вершители судеб мира тянут его в свою сторону? "Правде.Ру" об этом рассказал военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин.