Крупнейшие олигархи переводят все активы в Россию

Абсолютно все акции Публичного акционерного общества "Силовые машины" перешли под контроль ООО "Севергрупп", что управляется бизнесменом Алексеем Мордашовым.

Рубли

В начале текущего года "Силовые машины" попали под санкции Соединенных Штатов Америки из-за того, что поставляли на Крымский полуостров свою продукцию. Делали они это в обход санкций Евросоюза.

На официальном сайте "Силовых машин" значится, что реструктуризация активов компании прошла в связи с реализуемыми правительством Российской Федерации мерами по деофшоризации экономики. Этим самым руководство акционерного общества стремилось добиться прозрачности структуры компании.

Офшор в буквальном переводе с английского языка означает "вне берега". Это такая территория, на которой действуют особые, уникальные условия ведения бизнеса для иностранных компаний. Так, например, это может быть низкий уровень налогов или возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. Не так давно правительство Российской Федерации приняло решение бороться с офшорами. Дело в том, что зачастую их используют для экономических преступлений: от мошеннических операций до отмывания денег, заработанных незаконным путем.

Напомним, что ранее свои активы в Россию перевели российские миллиардеры Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

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