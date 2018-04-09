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Вопреки США и Порошенко: Путин и Меркель поддержали "Северный поток-2"

Экономика

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подтвердили позиции РФ и Германии в отношении реализации "Северного потока-2", сообщает пресс-служба Кремля.

Вопреки США и Порошенко: Путин и Меркель поддержали

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере — "Северного потока — 2", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня на эту тему в очередной раз выступил Петр Порошенко, который собирается с визитом в Германию. "Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" — это политическая взятка за лояльность к России", — сказал Порошенко в интервью газете Handelsblatt. Транзит топлива через территорию Украины будет гораздо дешевле и "может быть легко и выгодно модернизирован", полагает он: "Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2".

Напомним, резко против строительства газопровода также выступают США и ряд восточноевропейских государств. В Вашингтоне свою точку зрения аргументируют тем, что реализация проекта повысит энергетическую зависимость Европы от России.

Ну а в Киеве так и вовсе убеждены, что отказ от транзита через территорию Украины станет поводом для России начать вторжение.

В Берлине же считают "Северный поток-2" исключительно экономическим проектом.

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