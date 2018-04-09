Социологи пришли к выводу, что 73,9% россиян считают необходимым активно развивать атомную энергетику в России.
Как пишут аналитики "Левада-центра", 50,3% респондентов назвали атомную энергетику "зеленым, чистым видом производства электроэнергии".
Сообщается, что максимальное количество сторонников атомной энергетики проживает в Санкт-Петербурге (82,4%), на Урале (80,3%), в Москве (77,2%) и Приволжском округе (75,3%).
По международным критериям, уровень поддержки АЭС уже в 50% считается высоким, напомнили социологи. Напомним, на сегодняшний день в России действует 10 АЭС. В промышленной эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 гигаватта.
"Правда.Ру"ранее сообщала о том, что в США приостановили строительство двух АЭС в Южной Каролине. Как сообщают местные СМИ, проекты заморожены в связи с нерентабельностью. Еще два проекта АЭС также скорее всего будут заморожены в штате Джорджия. Как отмечают ученые, мирный атом постепенно уходит в прошлое, уступая место возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) - в частности, солнечным электростанциям (СЭС).
Ожидается, что к 2050 году АЭС повсеместно будут заменены СЭС, и такие страшные аварии, как в Чернобыле в 1986 году и на Фукусиме в 2011 году, уже никогда не повторятся.
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