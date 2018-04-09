ФСБ начала сбор данных о гастарбайтерах и приезжих

Руководители компании "ВымпелКом" получили предписания о нарушениях из-за непредоставления ФСБ данных об иностранных сотрудниках и подрядчиках.

Ранее аналогичные сведения стали требовать и от других операторов связи. Напомним, d 2018 году Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор усилили контроль за иностранными гражданами и организациями, которые принимают участие в строительстве и эксплуатации сетей связи в России.

Поскольку оператор не предоставил в территориальные управления ФСБ информацию об иностранных гражданах и компаниях, которые участвуют в строительстве и эксплуатации сетей​​ оператора, то получил предписания от контролирующего органа.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что срок исполнения предупреждения по внутрироссийскому роумингу для операторов "большой четверки" был продлен до 15 декабря 2017 года. Как сообщает ФАС, при этом все компании согласились исполнить его в срок.

Такое решение ведомство приняло после оценки мотивированных ходатайств, представленных операторами связи.

Напомним, в середине июля антимонопольная служба предупредила операторов "большой четверки" - МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) - о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России.

Служба предписала избавиться от разницы в ценах к 13 августа.При этом операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС отчет о ходе исполнения предупреждения.

По мнению ведомства, исполнение предупреждения позволит "сформировать единое телекоммуникационное пространство и соблюсти права всех абонентов на территории Российской Федерации".

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