Эксперт: подорожание потребительской корзины составит 5% в 2019 году

В 2019 году потребительская корзина может подорожать на 5%. Такого мнения придерживается аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. Она полагает, что рост стоимости "корзины" будет зависеть от цен на бензин и показателей урожайности, пишет moneytimes.ru.

Стоимость отдельных товаров при этом будет расти еще более быстрыми темпами. Так, за прошлый год больше всего цены выросли на яйца и мясо － на 13 и 8,4% соответственно, о чем говорят данные Росстата. По мнению эксперта, в текущем году цены на мясо могут вырасти еще на 15%. за 2018-й год хлеб стал стоить дороже более чем на 4%. Анастасия Соснова уверена, что в этом году рост цен на крупы и хлеб не превысит 5%.

Напомним, под потребительской корзиной понимают минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, требуемых для сохранения здоровья человека, а также обеспечения его жизнедеятельности. На базе этого набора Росстат ежеквартально подсчитывает размер прожиточного минимума.

Как считает глава ФНПР Михаил Шмаков, нужно переходить на другой метод подсчета стоимости потребительской корзины. Кроме этого, он добавил, что будет настаивать на том, чтобы "корзину" расширили до минимального потребительского бюджета. Последний сегодня примерно в два раза превосходит стоимость потребительской корзины и составляет около 25 тысяч рублей.

Фото: mos.ru

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