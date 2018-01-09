Россияне задолжали банкам "пожизненные" накопления

В прошлом году россияне взяли кредитов у банков больше, чем откладывали на депозитах. На 1 декабря кредиты населению выросли на 1,2 трлн руб., а средства населения на банковских счетах — лишь на 800 млрд руб., до 12 трлн и 25 трлн руб. соответственно, сообщают "Ведомости".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Эксперты утверждают, что выровнять ситуацию мог декабрь — традиционный сезон роста банковских вкладов, когда выплачиваются бонусы и тринадцатые зарплаты. Но вряд ли по итогам года депозиты существенно превысят займы.

Бывало, что кредиты опережали депозиты и раньше, но на фоне роста реальных доходов россиян, которые сейчас падают, они снизились на 1,4%. Из-за падающих третий год подряд доходов люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов. Это создает риски финансовой устойчивости домохозяйств. Спрос россиян на товары и услуги действительно растет: по данным Росстата, в январе — ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России придуман новый вид мошенничества. Злоумышленники за определённую плату обещают гражданам избавить их от навязанных услуг.

Правонарушители заверяют, что за комиссию вернут страховку, уплаченную банку при оформлении кредита. По данным руководителя проекта ОНФ "За права заёмщиков" Виктора Климова, "проблему представляют псевдоспециалисты, которые берутся за возврат страховки в любых, в том числе и безнадёжных случаях, например по договорам коллективного страхования".

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