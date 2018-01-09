Минфин урежет дотации самым "жадным" регионам

Кабмин утвердил постановление Минфина, согласно которому регионы с этого года будут получать дотации из федерального бюджета с увеличенной долей ответственности. Документ опубликован на официальном сайте.

Ответственность коснется использования выделенных средств. Ведомство предлагает уменьшать объем дотаций регионам в случае, если они работали с нарушением пунктов заключенных соглашений. Такие соглашения регион заключает с Минфином по факту выделения той или иной дотации.

Подписи под соглашениями представители регионов должны поставить до 1 февраля 2018 года. Минфин обязуется подписать документы до 15 февраля 2018 года.

Дополнительные обязательства будут возложены на высокодотационные регионы. Это те субъекты федерации, чей бюджет на 40% и более состоит из вливаний из федерального бюджета. Так Минфин хочет утвердить дополнительный механизм манипуляций средствами, предназначенными для развития регионов страны.

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