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Источник Правда.Ру

Минфин урежет дотации самым "жадным" регионам

Экономика

Кабмин утвердил постановление Минфина, согласно которому регионы с этого года будут получать дотации из федерального бюджета с увеличенной долей ответственности. Документ опубликован на официальном сайте.

Минфин урежет дотации самым "жадным" регионам. Минфин урежет дотации самым жадным регионам

Ответственность коснется использования выделенных средств. Ведомство предлагает уменьшать объем дотаций регионам в случае, если они работали с нарушением пунктов заключенных соглашений. Такие соглашения регион заключает с Минфином по факту выделения той или иной дотации.

Подписи под соглашениями представители регионов должны поставить до 1 февраля 2018 года. Минфин обязуется подписать документы до 15 февраля 2018 года.

Дополнительные обязательства будут возложены на высокодотационные регионы. Это те субъекты федерации, чей бюджет на 40% и более состоит из вливаний из федерального бюджета. Так Минфин хочет утвердить дополнительный механизм манипуляций средствами, предназначенными для развития регионов страны.

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