Кудрин рассказал о вреде санкций для России

Алексей Кудрин в очередной раз обратился к теме антироссийских санкций и тому негативному эффекту, которые они оказывают на экономику России и доходы россиян.
По словам главы Счетной палаты, из-за недооценки влияния повышения налога на добавленную стоимость на финансовое положение предприятий (с 1 января 2019 года НДС вырастет до 20 процентов — прим.), а также влияния уже введенных и возможных в будущем санкций, темпы экономического роста в следующем году составят около одного процента или даже менее того.
Кроме того, глава Счетной палаты заявил, что реальные доходы населения в 2018 году вместо положительной продемонстрируют нулевую или даже отрицательную динамику.
Алексей Кудрин не в первый раз обращается к теме влияния санкций на российскую экономику. Например, в октябре он заявил, что в случае дальнейшего усиления санкций будут практически недостижимы по многим показателям цели социального и технологического развития, заданные президентом.
По мнению Кудрина, в связи с этим российская внешняя политика должна быть подчинена уменьшению напряженности в отношениях с другими странами.
Речь, конечно же, о США и некоторых европейских государствах. Правда, не факт, что там готовы содействовать "уменьшению напряженности"…
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