ФАС не увидела проблем с ценами после повышения НДС

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что, несмотря на повышение стоимости бензина из-за роста НДС, о дестабилизации ситуации речи не идет, передает РИА Новости.

Фото: Fotodom.ru

Голомолзин объяснил что рост цены на топливо пропорционален росту цен на все другие товары. Чиновник объяснил, что НДС является одним из факторов влияния на ценообразование на рынке нефти.

"Они могут повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена", - сказал Голомзин. Он добавил, что введение новой налоговой политики не может дестабилизировать ситуацию.

"Мы ситуацию контролируем. И плюс мы говорим, что развитие рыночных инструментов - таких, как биржевые инструменты - позволяет не только определять индикаторы рыночных цен, но еще и управлять рисками, то есть хеджировать риски, в том числе риски колебания цен. Это как раз тот инструмент, который нам позволяет институционально обеспечивать устойчивую ситуацию на рынке", - сказал Голомолзин.

Госдума на заседании 24 июля приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%, сообщает "Интерфакс".

Правительство внесло документ в Госдуму 16 июня. Дополнительные 2% НДС позволят пополнить государственную казну на 620 млрд рублей в год, говорится в финансово-экономическом обосновании к закону.

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