Макрон хамит Трампу: старый мировой порядок рушится на глазах

На днях власти ЕС обнародовали список товаров, облагаемых потребительским налогом в 25%.

По сути, эта мера коснется товаров, произведенных в США. В преддверии саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция примет указанные меры в ответ на действия США, если последние не изменят своего подхода.

Очевидно, что эта угроза может оказаться серьезной (хотя она скорее подчеркивает изоляционизм США, о котором нужно беспокоиться участнкам рынка).

Хотя еще в среду экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу попытался снять напряжение, назвав эти разногласия "семейной ссорой". Он также заявил, что американский президент попытается исправить "эту сломанную систему" непосредственно на встрече с коллегами из ЕС.

Но эта встреча будет, безусловно, "самой дисфункциональной G7", пояснил президент консалтинговой фирмы Eurasia Group Ян Бреммер. По его словам, "старый мировой порядок окончательно рухнул. Сейчас, когда возникает новый, мы боремся за то, хотят ли США занять самое важное место за столом переговоров или нет. Прямо сейчас ответ- нет".

"Мы с нетерпением ожидаем последствий этой ужасной встречи и того, как отреагирует на ее рынок", - подытожил эксперт.