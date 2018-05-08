Сотрудники кондитерской корпорации Roshen переоборудовали систему противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Киева и отремонтировать комплексы.
Министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию "Обозреватель" сообщил, что раньше у Украины были три кольца противовоздушной обороны.
Позже "был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ".
Министр заявил, что Украине теперь следует сосредоточить внимание на нескольких направлениях, в частности - на создании комплексов ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, современных противотанковых средств, систем залпового огня и артиллерийских систем.
Напомним, в состав корпорации Roshen входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. После неудачных попыток продать долю в Roshen президент Украины в январе 2016 года передал ее в управление Rothschild Trust.
Не так давно украинская кондитерская корпорация "Рошен", принадлежащая президенту Порошенко, объявила о намерении прекратить работу своей фабрики в Липецке. Украинские СМИ смаковали "проблемы обнищавших россиян", которым из-за исчезновения незалежных конфет придется остаться без сладкого.
Правда, при этом признавали, что доля липецкой фабрики в общем объеме кондитерского производства России составляла максимум четыре процента - на грани статистической ошибки.
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