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Грядет паника? Российский бизнес бросился скупать доллары

Экономика

Российские инвесторы стали больше вкладывать в американскую валюту. За первые полгода 2018 на 107%. От отечественной валюты они отвернулись из-за падения, причиной которого стали санкции против "Русала", а также распродажа государственных облигаций РФ.

Грядет паника? Российский бизнес бросился скупать доллары. 390503.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Кроме того, привлекает в долларе подскочивший на 10% курс, а также статистика американской экономики. При этом облигации рублевые за полгода стали дешевле на пять процентов.

Отметим, что "черный понедельник" 9 апреля и "черный вторник" 10 апреля был использовал вкладчиками для покупок. Тогда вложения в акции поднялись на два с половиной процентных пункта за квартал, а доля в портфелях, как отмечает "Росбалт", достигла 28%. Кроме того, доля банков в суммарных вложениях упала на три процента и составила 16 к окончанию полугодия.

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Темы рубль доллар инвесторы вложения в рубль вложения в доллар
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