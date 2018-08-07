Грядет паника? Российский бизнес бросился скупать доллары

Российские инвесторы стали больше вкладывать в американскую валюту. За первые полгода 2018 на 107%. От отечественной валюты они отвернулись из-за падения, причиной которого стали санкции против "Русала", а также распродажа государственных облигаций РФ.
Кроме того, привлекает в долларе подскочивший на 10% курс, а также статистика американской экономики. При этом облигации рублевые за полгода стали дешевле на пять процентов.
Отметим, что "черный понедельник" 9 апреля и "черный вторник" 10 апреля был использовал вкладчиками для покупок. Тогда вложения в акции поднялись на два с половиной процентных пункта за квартал, а доля в портфелях, как отмечает "Росбалт", достигла 28%. Кроме того, доля банков в суммарных вложениях упала на три процента и составила 16 к окончанию полугодия.
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