Не только НДС и ЖКХ: россиян ждет взлет цен на колбасу и мясо

Крупные мясопереработчики предупредили о повышении стоимости на товар. Об этом пишут "Ведомости".
Газета отмечает, что цена на опт поднимается быстрее, чем это было в минувшие годы, а также более хаотично. Не было и традиционного снижения для летних месяцев.
Так, свинина с середины июля поднялась в стоимости на 20%, мясо индейки с середины мая — на 40%, мясо куры — на 25%. Кроме того, товар дольше стали доставлять, пояснила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. Посетовала она и на нарушение партнерами контрактов: они поднимают стоимость, требуя больше оговоренного в контракте.
Эксперт отметила, в магазинах продукция может уже в скором времени подорожать примерно на 5% — 12%.
Причины происходящего называют разные: теплое лето, рост цен на корма, отсутствие конкуренции.
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