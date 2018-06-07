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Источник Правда.Ру

"Газпром" не собирается платить Украине

Экономика

Руководство госкомпании "Газпром" заявило о том,  не намеренj исполнять решение Стокгольмского арбитража и платить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как рассказал заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, в правлении компании нет никакой уверенности, "что если мы заплатим деньги сейчас, мы получим их обратно в случае, если судебное решение будет изменено или отменено".

По его словам, российская сторона после второго решения Стокгольмского арбитража предлагала "Нафтогазу" "передоговориться" и восстановить баланс в отношениях, однако Украина не согласилась на эти условия. 

Как сказал "Правде.Ру" украинский политический деятель, экономист, политолог Олег Соскин, в арбитраже "удружили" Украине. Сначала выписали штраф "Нафтогазу" за недобор газа, а теперь "на такую же сумму присудили ему победу за уменьшение транзита "Газпромом". "Там же люди разумные сидят, они говорят: "Ребята, вы же бизнесмены, зачем вам политикой заниматься, сядьте, договоритесь между собой, и все от этого только выиграют", - сказал эксперт "Правды.Ру". То есть, это "призыв стать адекватными, а не шизофрениками, что с украинской, что с российской стороны".

Со своей стороны, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов сказал "Правде.Ру", что решение арбитража - это "победа Украины". "Украина должна европейцам по кредитам, почему бы не заставить заплатить "Газпром" Украине, а Украина потом отдаст эти деньги европейцам", - заметил эксперт "Правды.Ру".

По его мнению, в контракте по поставкам газа на Украину были жестко прописаны требования о компенсации в случае, если будут закупки меньше, чем по контракту. А в отношении объема транзита, который уменьшил "Газпром", "было некое пожелание, что стороны договариваются, но не было прописано штрафных санкций".

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Темы оплата украина газпром
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