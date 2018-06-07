100 миллиардов рублей — на оружие. Госдума приняла поправки в бюджет

На разработку вооружения дополнительно выделят почти 100 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев.

Фото: mil.ru

Поправки в бюджет Госдума приняла сегодня в первом чтении. Они предусмотрены на 2018 год. Так, на развитие оборонного комплекса выделят 97,4 миллиарда рублей, на сельское хозяйство, автопром и другие сферы - 47 миллиардов рублей. В поправках предусматривается увеличение бюджета на 1,815 триллиона рублей, до 17,073 триллиона рублей, расходов - на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей. Следовательно, дефицит бюджета изменится на профицит.

При разработке законопроекта Федерального бюджета было учтено пожелание президента четко выверить все расходы, чтобы они не были раздутыми, как в прежние годы, когда ошибка по ним составляла триллион рублей, сказал "Правде.Ру" Сергей Рябухин:

"Мы сейчас рассматриваем очень консервативный, осторожный вариант структуры расходов, имея в виду, что у нас будет активно пополняться Резервный фонд, средства из которого позволят нам справляться с дополнительными расходами, которые появляются в ходе исполнения бюджета".

Заметим, что впервые в этот период будет применено новое бюджетное правило, которое призвано снизить зависимость российской экономики от цен на нефть. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается проектом на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.

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