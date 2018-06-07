Путин: введение налога с продаж не будет эффективным

Российский президент Владимир Путин заявил, что изменение плоской шкалы налога на доходы физических лиц и введение налога с продаж будут неэффективными мерами для российской экономики.

По его словам, власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, так как практика введения дифференцированной шкалы НДФЛ показывает, что эта мера неэффективна.

Путин пояснил, что привведении такого налога граждане с высокими доходами "начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинаются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно".

По поводу налога с продаж Путин заявил, что на выходе такая мера повысит нагрузку на население.«У нас, во-первых, такой налог был - налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом и это серьезная нагрузка на граждан, потому что это приведет к значительному росту инфляции. Все это вместе убедило нас в том, что введение такой нормы нецелесообразно», - заявил Путин.