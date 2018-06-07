Путин рассказал о мерах поддержки Дальнего Востока

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступил звонок от Алексея Григорьева из Уссурийска.

Таким образом прозвучал вопрос об увеличении цен на авиаперелёты из Владивостока в Москву. Жители Уссурийска пояснил, что в летний период цены поднялись с чуть более чем 12 000 до 55 000 рублей.

Путин пояснил, что "есть программы, которые субсидируют перелёты в отдельные периоды времени для отдельных категорий граждан. Первое, что надо сделать - расширить географию и расширить время применения субсидии, а также возрастные группы".

По его словам, принято решение об обнулении НДС на перевозки в летний период с Дальнего Востока.

Он также добавил, что на Дальнем Востоке развивается рынок высоких технологий, космическая отрасль, "там построен космодром "Восточный"...Что касается дальневосточного гектара я все-таки надеюсь, что не вся земля в хороших местах досталась чиновникам. Мы проверим этот вопрос. Знаю, что программа востребована. Люди берут участки и уезжают. Будем совершенствовать систему".