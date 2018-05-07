Министр призвал чиновников сесть в "Кортеж" по цене от 10 миллионов

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийные автомобили проекта "Кортеж" будут стоить свыше 10 млн рублей.

По его словам, автомобили по всем своим параметрам находятся в "самой премиальной категории". Мантуров также подчеркнул, что они будут дешевле "как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса".

Ранее Мантуров уже сообщал, что серийные автомобили проекта "Кортеж" будут стоить от 6 млн рублей и выше, однако отмечал, что точной цены на серийные автомобили линейки еще нет. Как отметили в министерстве, "представленное семейство автомобилей класса люкс выйдет на открытый рынок под собственным брендом AURUS и будет презентовано широкой общественности в рамках Московского международного автомобильного салона - 2018".

Напомним, 7 мая президент России Владимир Путин отправился на инаугурацию на автомобиле отечественного производства "Кортеж". Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Владимир Путин в день своей инаугурации не воспользуется новым лимузином "Кортеж". Таков был замысел режиссера мероприятия.

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