Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийные автомобили проекта "Кортеж" будут стоить свыше 10 млн рублей.
По его словам, автомобили по всем своим параметрам находятся в "самой премиальной категории". Мантуров также подчеркнул, что они будут дешевле "как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса".
Ранее Мантуров уже сообщал, что серийные автомобили проекта "Кортеж" будут стоить от 6 млн рублей и выше, однако отмечал, что точной цены на серийные автомобили линейки еще нет. Как отметили в министерстве, "представленное семейство автомобилей класса люкс выйдет на открытый рынок под собственным брендом AURUS и будет презентовано широкой общественности в рамках Московского международного автомобильного салона - 2018".
Напомним, 7 мая президент России Владимир Путин отправился на инаугурацию на автомобиле отечественного производства "Кортеж". Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Владимир Путин в день своей инаугурации не воспользуется новым лимузином "Кортеж". Таков был замысел режиссера мероприятия.
Читайте больше:
Кремль срочно поменял формат инаугурации
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Власти Китая заявили, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу.
Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...