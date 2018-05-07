4 мировые компании, которые владеют всем

Аналитики Forbes назвали самые мощные инвестиционные компании, в руках которых сосредоточена вся власть на мировых рынках.

Согласно ежегодному справочнику инвестиционной компании Institute за 2011 год, во всех финансовых фондах мира (чуть менее половины из них находятся в США) содержится 24,7 трлн долларов.

По данным ICI, $1,24 трлн из этого напрямую инвестируются в индексные фонды, плюс еще $992 млрд переходят в активы, превышающие $24,7 трлн в биржевых фондах.

Таким образом, основная часть этих денег находится в "активных" управляемых фондах. По сути, реальная финансовая сила - это четыре компании с мировым именем: McGraw-Hill, которой владеет агентство Standard & Poor's, Northwestern Mutual, с собственником Russell Investments Рассел инвестиций, принадлежащая Dow Jones Indexes CME Group и Barclay's с владельцем Lehman Brothers.

Отмечается, что эти четыре фирмы доминируют в мире индексации. А это, в свою очередь, означает, что они реально влияют на мировые деньги.

По данным издания, каждая компания - индексатор имеет факторы "экономической значимости" для индексов. Но, по сути дела та же S&P как никто другой может провоцировать волну изменений на рынке.

Хотя сотрудники McGraw-Hill не пугают людей так, как это удается Джорджу Соросу. Но когда вы обсуждаете власть на мировых рынках, ответ лежит совершенно в другой плоскости.

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