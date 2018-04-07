Турция закупит у России противотанковые комплексы "Корнет"

Турция намеревается купить у РФ противотанковые ракетные комплексы "Корнет". Также Турция рассматривает возможность технического обслуживания комплексов, уже имеющихся в распоряжении турецкой армии, пишут турецкие СМИ.

Турецкие власти намерены обсудить сотрудничество в сфере укрепления брони своих танков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Москва и Анкара договорились о продаже турецкой стороне российских ракетно-зенитных комплексов С-400. Сейчас идут переговоры о цене.

"Мы принципиально договорились с Россией по покупке C-400. Ведутся переговоры по совместному производству и цене. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение", — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Читайте также:

В НАТО завелся предатель — Турция

Турция просит у России кредит на покупку С-400

Россия поставит Турции С-400