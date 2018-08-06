Минэконом признался: тарифы ЖКХ взлетят следом за НДС

Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний, передают "Известия".

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Ассоциация "ЖКХ и городская среда" считает, что повышение НДС без повышения тарифов ЖКХ принесет коммунальщикам убыток до 100 млрд рублей в год, а долги в отрасли поднимутся до 1,5 тронн рублей. Предложение о повышении тарифов организация направила в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Минстрой заявил, что вопрос обсуждается и рассматривается повышение тарифа с января 2019 года.

24 июля депутаты Государственной Думы Российской Федерации в третьем и заключительном чтении приняли закон о повышении налога на добавленную стоимость на два процента, с 18 до 20 процентов соответственно.

Правительство и парламент, разрабатывая и принимая данный закон, исходят и того, что повышение налога позволит обеспечить дополнительные 600 миллиардов рублей поступлений в бюджет.

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