Сюрприз от Минсельхоза: за что ещё мы будем платить больше

Минсельхоз выступил с инициативой увеличить НДС на продукты с заменителями молочного жира. Сейчас он держится на отметке 10%. Министерство предлагает поднять налог до 18%. Какими последствиями может обернуться такое решение, "Правда.Ру" решила узнать у эксперта.

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Ситуацию с повышением льготного НДС прокомментировал директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

"Не считаю правильным возможное повышение НДС со льготной ставки 10% - вне зависимости от того, насколько это может быть популярным или нет. Мы должны понимать, что за счет повышения НДС исправить ситуацию с качеством молочной, сырной продукции нам точно не удастся. Это просто повысит розничную и отпускную цену на соответствующие товары, которые во многом на этой льготной ставке 10% держатся", - считает эксперт.

"Более того, вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что 10% льготная ставка по сельхозпродукции повышаться не будет. Иными словами, такая мера поставит под сомнения обещания, которые давались правительством буквально несколько недель назад", - подчеркнул он.

"Кроме того, повышение НДС не принесет существенных доходов федеральному бюджету, потому что рынок относительно небольшой, в основном состоит из импортной продукции. Это, конечно, социально неправильное решение, учитывая непопулярные реформы, которые сейчас проводятся. В этой связи я считаю, что, если правительство поддержит соответствующее предложение, то вызовет шквал критики из-за бессистемности подхода и нарушения заявлений, которые были сделаны буквально несколько недель назад", - сказал Никита Исаев.