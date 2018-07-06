Аналитики предсказали "большой взрыв" цен на нефть

Аналитики Sanford C. Bernstein & Co предупреждают, что цены на нефть могут стремительно взлететь вверх из-за того, что акционеры нефтяных компаний жаждали повышения прибыли, требовали выплатить дивиденды и вернуть вложенные средства, забывая об инвестициях в геологоразведку и добычу. Об этом сообщает "Интерфакс".
Из-за этого ресурсы у компаний сокращаются огромными темпами. За период с 2000 года извлекаемых запасов стало меньше в среднем на 30%. А уровень повторных вложений капитала в отрасль остается рекордно низким за целое поколение.
При такой ситуации скачок цены за баррель нефти до $150, как это было в 2008 году, покажется "сказкой".
"Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли. Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до $150 за баррель в 2008 году", - говорится в обзоре Bernstein, выдержки из которого приводи т"Интерфакс".
Крупнейшие нефтяные компании продавали активы и повышали долговую нагрузку после кризиса на рынке в 2014 году. Они делали это для того, чтобы выполнить требования акционеров.
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