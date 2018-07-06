"Алтэкс" заставят платить по счетам

Сбербанк России планирует возвращение средств по кредитам "Алтэкс" через продажу имущества банкрота. По заявлению пресс-службы банка, то же самое касается и связанных с ним дебиторов — супругов Городновых. Таким образом планируется восполнить невыплаченные средства, сокращая кассовый разрыв.
По информации из открытых источников, разбирательства между Андреем Городновым и дебитором длятся чуть более шести лет. Сначала, в 2012 году, было возбуждено дело по статье № 159 уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество"). В результате долгих разбирательств его вместе с Максимом Давыдовым осудили, дав Андрею реальный срок. Однако позже он был заменен на условный с удовлетворением иска, по которому Сбербанк должен получить 397,1 миллиона рублей. Правда "по счетам" никто так и не заплатил.
На данный момент судебные приставы проводят операцию по изъятию и реализации имущества ряда лиц, так или иначе связанных с нашим сегодняшним героем. При этом стоит отметить, что Городнов прикладывает всевозможные усилия для торможения законного процесса. Видимо, он забыл — шило в мешке не утаишь. Представителям банка стало известно о большом пакете акций и дорогой недвижимости, владельцем которой, по документам, является его жена Светлана.
По словам представителей банка, значительная часть активов была нажита совместно, а значит, также подлежит изъятию. Они слишком долго ждали добровольного исполнения Андреем судебных предписаний. Потому это единственный способ вернуть затраченные средства в рамках действующего российского законодательства.
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