Немецкие фирмы обвинили в тайных поставках в Крым

Компании Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG доставили в российский порт "Кавказ" 35 тысяч тонн титановой руды, которую затем перевезли на корабле "Нефтерудовоз-2" на полуостров. Об этом сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk (DLF).

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Поставку осуществили в конце прошлого года. Теперь компании обвиняют в нарушении санкционного законодательства, которое принял Евросоюз в отношении России.

В Крыму работает предприятие "Крымский титан". Оно производит продукцию для лакокрасочной промышленности. Также ильменит используется в оборонной отрасли. Пока неясно, попадает ли такая поставка под санкции.

Как утверждают представители фирм, в Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG не знали, что руду закупают для нужд полуострова. Между тем, ввоз ильменита в Россию не запрещен, титановая руда не подпадает под санкции ЕС.

Однако сотрудничать с предприятиями на полуострове Евросоюзом запрещено категорически. Поэтому так или иначе факт нарушения присутствует.

Прокуратура Гамбурга ответила на запрос DLF и сообщила, что заявления о правонарушении против двух немецких поставщиков поданы, сейчас все обстоятельства проверяются. МИД Норвегии также выступил с заявлением, что стране идет расследование, касающееся Titania kronos. Предполагается, что эта компания добыла отправленную в Крым руду.

Андрей Клименко, глава наблюдательного совета украинской НКО "Майдан иностранных дел", рассказал радиостанции, что ильменит предназначался именно для полуострова и Россия якобы использует порт "Кавказ" для обхода санкций. Сама РФ в титановой руде не нуждается, так как ее добывают на Урале. Об таком негласном "статусе" порта "Кавказ" должны знать все европейские производители, считает Клименко.