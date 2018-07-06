Всё: льготный НДС на часть продуктов хотят отменить

Минсельхоз предлагает увеличить НДС на продукты с заменителями молочного жира. Сейчас он держится на отметке 10%. Министерство предлагает поднять налог до 18%. Об этом сообщает РБК.

Вопрос обсуждали в Минсельхозе в конце июня. Ставку НДС на продукты с заменителями молочного жира предлагают приравнять к обычной для того, чтобы уменьшить количество продукции на рынке. С инициативой выступил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности.

Вопрос действительно прорабатывается, это подтвердили представители отраслевых объединений, которые участвовали в совещаниях. Как сообщил председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, повышение НДС будет способствовать потреблению настоящего молока.

Льготная ставка НДС действует на овощи, крупы, молоко, хлеб и мясо. В этот перечень также входят товары для детей, печатные издания и периодика, лекарства и медицинские услуги. Это прописано в Налоговом кодексе. В Минсельхозе отметили, что в НК указан лишь список товаров, а более конкретные данные разрабатывают в министерстве. Затем они утверждаются указом правительства.

Молокосодержащие продукты, где можно заменять до 50% молочного жира другими компонентами, стоят дешевле, чем те, что содержат цельное молоко. Однако они считаются менее полезными.

С повышением НДС производители могут поднять цены на свою продукцию. Некоторые из них считают, что такая мера ударит по потребителю. Не все могут позволить себе покупать продукты по более высокой цене. Это может привести к тому, что объемы переработки молока в целом уменьшатся.