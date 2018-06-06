Россияне потеряют по 822 тысячи рублей из-за пенсионной реформы

Заместитель главы Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) Иван Антропов подготовил и опубликовал доклад о возможных последствиях повышения пенсионного возраста. В докладе говорится о том, что повышение пенсионного возраста хотя бы даже на полгода за год приведет к обнищанию тех россиян, что должны были стать пенсионерами, но из-за повышения пенсионного возраста не станут ими.



Пенсия — источник тревоги?

Согласно данным доклада, за каждые шесть месяцев отсрочки пенсионного возраста граждане России будут терять в среднем по 82 тысячи рублей. Сумма эта получается следующим образом. Среднемесячная пенсия в России - 13,7 тысяч рублей - умножается на полгода, срок государственного обеспечения, которого потенциальные пенсионеры будут лишены.

Если, например, пенсионный возраст увеличат на пять лет, то, следовательно, каждый россиянин в среднем потеряет около 822 тысяч рублей - согласитесь, сумма немаленькая. По оценкам Научно-исследовательского института актуальной экономики, в год на пенсию выходит около 2 миллионов россиян. Следовательно, если же все-таки будет принято решение о повышении пенсионного возраста на полгода каждый год в течение 10 лет, для экономики это будет означать сокращение доходов населения примерно на 41 миллиард рублей только в первый год реализации законопроекта.

Также, утверждают специалисты, нововведение повлияет и на рынок труда. На сегодняшний день 35 % от всех работников в России - работающие пенсионеры. Из-за повышения пенсионного возраста они будут позже увольняться с работы, и, следовательно, будет появляться меньше вакантных мест на рынке труда.

Эксперты признали, что повышение пенсионного возраста необходимо, но при соблюдении целого ряда обязательных условий: экономика РФ на протяжении минимум трех лет не отстает от среднемирового ВВП сильнее, чем на 1 процентный пункт, возраст дожития у мужчин должен быть не менее 19 лет, а у женщин - не менее 22 лет. Только тогда, считают специалисты, можно повышать пенсионный возраст на полгода в год.