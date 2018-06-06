Центробанк готовится к пятилетке санкций

Эксперты Банка России в своем прогнозе на 2019-2021 годы учитывают возможность сохранения санкционных ограничений в отношении РФ.

Как говорится в проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2019-2021 годы", Банк России не исключает сохранение введенных санкционных ограничений.

"В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен", - говорится в документе.

Таким образом, ЦБ намерен продолжить процесс интеграции российской финансовой системы в мировую, развивая сотрудничество с ведущими международными финансовыми организациями.

Как пояснил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, "самый главный момент текущего дня - что не всем понятно, как все-таки интерпретировать юридически все эти вещи. И какие последствия будут они иметь. Пока есть неясность - это, наверное, главный риск".

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, в том числе "Русала" и En+, контролируемых Олегом Дерипаской.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.

К примеру, российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными и оставляет за собой право на ответные меры.

Это может касаться и действующих торговых соглашений, пояснил Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

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