ЕС попробует задушить США пошлинами

Руководство Еврокомиссии выступило с заявлением, что введет новые пошлины на импортные американские товары в начале июля.

На сайте ЕК говорится, что будут введены "дополнительные пошлины на полный перечень товаров из США, доведенный до сведения Всемирной торговой организации (ВТО), в рамках реакции ЕС на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию".

Такие образом Еврокомиссия рассчитывает завершить соответствующую процедуру в координации с государствами-членами до конца июня, чтобы новые пошлины начали применяться в июле.

Эксперты отмечают, что меры ЕС полностью соответствуют правилам ВТО и позволят восстановить ущерб от пошлин ЕС на сумму €64 млрд. "ЕС будет немедленно осуществлять свои права на продукцию США стоимостью до €2,8 млрд. Оставшаяся перебалансировка торговли на сумму €3,6 млрд будет проведена на более позднем этапе - через три года или после положительного вывода в урегулировании споров в рамках ВТО, если это произойдет раньше", - поясняется в заявлении ЕК.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что в условиях убытков в торговле с другими государствами можно и нужно вводить торговые ограничения на благо страны.

"Когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле с практически каждым государством, с которым ведет дела, торговые войны - это благо, в них легко побеждать", - пишет Трамп в своем "твиттере".

Заявление связано с введением импортных пошли на сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно со следующей недели. Оно будет касаться всех стран, поставляющих сталь и алюминий в США.

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