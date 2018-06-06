Tax free захватит всю Россию

Tax free появится по всей России. Таковы планы министерства промышленности и торговли на следующий год, объявил глава Денис Мантуров.
Уже функционирует пробная версия: она открыта в городах, где ждут игроков Чемпионата мира по футболу. По словам заместителя министра Виктора Евтухова, все двенадцать пунктов выполняют обязанности без нареканий.
Обратиться за возвратом могут иностранные подданные, исключая жителей государств, что входят в Евразийский экономический союз. Для этого необходимо купить товары в течение 24 часов на сумму, превышающую 10 000 рублей. Вернется НДС не полностью: 10 — 12 % из 18%.
Далее перед вылетом гость должен показать сотруднику документы, удостоверяющие личность и факт покупки, а также само приобретение. Деньги можно забрать после предъявления, или их зачислят на счет, ждать придется до года.
Напомним, что первыми смогли воспользоваться услугой гости двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, позже к ним присоединились города, что примут ЧМ-2018.
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