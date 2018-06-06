Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены

Руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение акцизов на бензин не уменьшит его стоимость.

Тем не менее, эта мера замедлит или даже остановит быстрый рост цен на топливо, пояснила глава ЦБ РФ.

По ее словам, "мы исходим из того, что цены на бензин будут расти не такими высокими темпами, как в предыдущие месяцы".

Набиуллина пояснила, что решение уменьшить акцизы на топливо должно привести к падению стоимости бензина на 4-5%. Но этого не будет, поскольку "в розничной торговле сейчас достаточно низкая маржа", - приводит слова Набиулинной «Интерфакс».

Таким образом, снижение акцизов приведет только к восстановлению маржи у продавцов нефтепродуктов, подчеркнула глава ЦБ.

Напомним, с 21 по 25 мая розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России в среднем по стране выросли на семь процентов.

Как сказал "Правде.Ру" член экспертного совета по развитию конкуренции при Правительстве РФ, старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков, "страна, бюджет пользуются преимуществом высоких цен на нефть".

Если цена на нефть растет, то и цена на бензин тоже должна вырасти. И у правительства нет никакого основания вмешиваться в эту рыночную ситуацию, пояснил эксперт "Правды.Ру".

"Конкурируют не только продавцы на рынке, но и обычные покупатели. И, соответственно, российские покупатели конкурируют с иностранными тоже. Как показывает подобная практика, устанавливаются условия некоторой равнозначности, чтобы продавцы имели дело со всеми группами покупателей - все должны давать равнозначные предложения", - сказал "Правде.Ру" Вадим Новиков.

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