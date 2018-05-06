Западные СМИ объяснили, почему Турция вернула свое золото из США

Немецкая пресса пишет, что Турция увеличивает свои золотые запасы и возвращает слитки из хранилища в Нью-Йорке.

По данным Frankfurter Allgemeine, причиной этого является обострение конфликта между Анкарой и США, тем более что президент Эрдоган прямо заявляет о необходимости уйти от долларовой зависимости в управлении международными кредитами

Журналисты отмечают, что, по данным Всемирного золотого совета, в течение года Центробанк страны увеличил свои запасы почти вдвое, до 231,9 тонн.

На сегодняшний день Турция занимает десятое место и продолжает увеличивать свои резервы. С начала года страна продемонстрировала второй по величине прирост в мире после России.

При этом и Москва, и Анкара стремятся за счёт покупок золота стать более независимыми от валютных резервов и, в частности, от американского доллара.

Отметим, что немецкий банк за последние годы тоже вернул из Нью-Йорка почти 300 тонн золота, а также 374 тонны из Парижа. Теперь они хранятся во Франкфурте, сообщается в статье.

Тот же президент Эрдоган недавно высказался за то, чтобы управлять международными кредитами не в долларах, а на основе золотого запаса. По его словам, с долларом мир постоянно находится под давлением изменения курсов валют, от которого необходимо по возможности избавиться, подытоживает издание.

По данным информагентства Trend, на хранении в ФРС США находилось 220 тонн золота ЦБ Турции.

При этом два других турецких банка - Ziraat и Vakifbank - также приступили к возвращению своих золотых запасов из США. Их совокупный "золотой актив"на хранении американских финансово-кредитных учреждений оценивается в 95 т.

По данным на марта 2018 года, резервы Центробанка Турции в золоте составляли $ 25,3 млрд.

Аналитики связывают такое решение с ухудшением отношений между Анкарой и Вашингтоном, и с проблемами на внутреннем финансовом рынке.

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